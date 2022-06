6 profissões que pagam bem e é possível trabalhar sem sair de casa

Principalmente após a pandemia causada pela Covid-19, as profissões que permitem trabalhar em casa ganharam ainda mais destaque no mercado de trabalho. Porém, o que muitos ainda não sabem é que algumas pagam muito bem.

A rotina diária de trabalho pode ser algo bem estressante. Afinal, pegar trânsito, abastecer o carro com os altos valores do combustível, chegar no emprego e passar horas longe do lar, são coisas que podem ser desestimulantes.

Mas, e se você pudesse receber bem para fazer o serviço na tranquilidade e aconchego do próprio lar? Seria ótimo, não é?

Sabendo que este é o desejo de diversos brasileiros, separamos uma lista com algumas opções de profissões em home office.

6 profissões que pagam bem e é possível trabalham sem precisar sair de casa

1. Copywriter

O nome pode parecer complicado, mas copywriter já é considerada por muitos como sendo a profissão do futuro e os salário inicial gira em torno de R$ 4 mil, sendo possível obter comissões que podem chegar em até seis dígitos.

Normalmente, o profissional costuma trabalhar dentro da própria casa e para isso é preciso apenas de uma boa internet e um computador.

Basicamente, o copywriter é o responsável pela produção de textos com foco na conversão de novos clientes para o contratante, de forma a guiar o leitor para realizar alguma ação específica.

2. Desenvolvedor de Software

Responsável por realizar a programação de sistemas através da escrita de códigos digitais, o desenvolvedor de software é um profissional que está sendo cada vez mais requisitado em todo o mundo.

Com a possibilidade de atuar em casa, o trabalhador da área possui salário inicial, durante os primeiros anos de carreira, na média de R$ 3.485 por mês.

Para a atuação é essencial possuir amplo conhecimento na área da tecnologia, disponibilidade para aprender e claro, um bom computador.

3. Engenheiro da computação

Também na área da tecnologia, o engenheiro da computação é outra profissão que permite o trabalho em casa e garante bons retornos.

O profissional pode atuar projetando sistemas de hardware, desenvolvendo softwares, gerenciando redes, criando aplicativos ou na própria área acadêmica.

Mesmo em home office, a média salarial para este tipo de trabalhador está na casa dos R$ 6.526.

4. Psicólogo

Se engana quem pensa que o psicólogo deve atuar apenas dentro dos consultórios localizados em clínicas. Principalmente depois da pandemia, a realidade mudou e os profissionais estão cada vez mais trabalhando de casa.

Com formação acadêmica em psicologia, o terapeuta ajuda pessoas a conseguirem uma melhor qualidade de vida estudando as emoções.

5. Gerente financeiro

Voltada para que possui uma boa relação com o gerenciamento de finanças, gerente financeiro é uma outra profissão que pode ser realizada em home office.

O cargo envolve a gestão dos recursos e diversas outras responsabilidade, como o cumprimento de determinadas metas e também a tomada de importantes decisões.

Com graduação em administração ou um simples tecnólogo em gestão financeira, o profissional possui a média salarial de R$ 5.682.

6. Artesão

Se tem algo que é possível é atuar profissionalmente fazendo trabalhos artesanais em casa mesmo, e ser bem pago por isso.

O que pode ter começado com apenas um hobby, pode acabar se tornando uma fonte de renda, basta determinação, talento e dedicação.

Peças em crochê, madeira, pinturas. Não importa qual, o trabalho artesanal vem crescendo cada dia mais no Brasil e com isso, sendo cada vez mais valorizado.

