Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em casa abandonada, em Anápolis

Um homem de 28 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (19), com um ferimento na cabeça no chão de uma casa abandonada, no Residencial Antônio Fernandes, região Norte de Anápolis.

Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que um casal vivia clandestinamente na residência. Quando os agentes chegaram, encontraram o portão aberto e o corpo caído.

A vítima foi identificada como Anderson Eduardo de Oliveira, que já estava sem sinais vitais quando os militares chegaram.

Depois, a Polícia Civil foi acionada e verificou, por meio de perícia, uma lesão grave na cabeça, o que provavelmente causou a morte.

A corporação solicitou ainda exames de local de crime e cadavérico. Todas as evidências agora estão com o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis, que investigará o crime.