Para voltar ao Brasil, Thalía estaria fazendo exigências que nenhuma TV está disposta a aceitar

A estrela das novelas mexicanas nos anos 90, Thalía, está dando o que falar após ter exigências para retornar ao território brasileiro expostas pelo site Na Telinha. A atriz e cantora internacional esteve a última vez no ano 2000.

Os comentários mais destacados são a respeito da audácia nos pedidos, que nenhuma TV demonstra estar interessada em atender, apesar da estrela ter se apresentado recentemente em alguns programas, de forma remota, na rede Globo e SBT.

Conforme a publicação, a artista até topa voltar ao Brasil, mas listou uma série de exigências que inclui a realização de uma turnê pelo país. Entenda melhor os pedidos da artista!

Por que a atriz e cantora Thalía ainda não retornou para o solo brasileiro? Veja as exigências:

1. Hotel 5 estrelas e voo de luxo

A artista explicou que para deixar a casa em que vive nos Estados Unidos, ela teria que ter a viagem totalmente paga, com direito a voos em primeira classe e hotel cinco estrelas.

Mas não para por aí! Thalía explicou que o agrado teria de ser realizado não somente para ela, mas para toda a equipe que trabalharia junto.

2. Passagens por diversos programas de TV

Na década de 1990, no auge do sucesso, Thalía esteve em vários programas televisivos como o de Hebe Camargo, Domingo Legal e no Em Nome do Amor.

Entre os pedidos, ela exigiu que pudesse comparecer nos vários programas novamente.

3. Turnê nacional

Não obstante, a atriz das antigas novelas mexicanas alegou que seria necessário que ela realizasse uma turnê de shows em todo o território brasileiro assim que ela retornasse.

No entanto, há 22 anos, a artista não teve viagem de volta para o país e ainda não há previsão para retorno.

Relembre trajetória de Thalía

Em 1992, Thalía protagonizou a novela ‘Maria Mercedez’. Logo em seguida, no ano de 1994, veio o sucesso ‘Marimar’, transmitida pelo SBT.

Nos anos seguintes, entre 1995 a 1996, atriz protagonizou a famosa ‘Maria do Bairro’, concluindo a saga das ‘três Marias’.

Para finalizar a década, em 1999 a estrela de audiência foi a principal personagem na novela ‘Rosalinda’.

