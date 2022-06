Criado em agosto de 2009, o WhatsApp se tornou um dos meios de comunicação mais usados no mundo. Atualmente o aplicativo faz parte da empresa Meta, do criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Dito isso, existem algumas, versões da plataforma que não são oficiais. Uma delas é o WhatsApp GB, que se trata de um Mod.

Os mods não são aplicativos totalmente legais. Por isso, não são distribuídos nas lojas oficiais (Google Play Store e Apple Store).

O WhatsApp GB oferece recursos que atraem os usuários, nele é possível baixar status, desativar chamadas, bloquear seus bate-papos com uma senha e desfrutar de muitas outras funções que o aplicativo original não tem.

Descubra o que pode acontecer com quem usa o WhatsApp GB

Primeiramente, o uso das funções presentes no aplicativo podem representar um grande risco. No geral, a empresa Meta solicitou que os usuários não utilizassem sua plataforma com alterações imprevistas. Ou seja, nenhum aplicativo que modifique a original deve ser baixado.

É válido ressaltar que o principal risco é que a sua conta original do WhatsApp seja bloqueada permanentemente por usar o WhatsApp GB em vez da versão oficial.

Isso significa que, se o sistema do WhatsApp surpreender um usuário com uma versão modificada do aplicativo, a conta acabará banida instantaneamente e para sempre. A plataforma oficial só irá aceitar o usuário novamente caso crie uma nova conta com um número novo de telefone.

Contudo, não é só isso pois também existe o risco de sua conta ser hackeada.

Logo quando se baixa um mod, através de um site desconhecido, pode permitir que hackers instalem programas para danificar seu dispositivo, roubar sua conta WhatsApp ou instalar espião em seu celular.

Alertas do WhatsApp

Quando você instala essas versões do WhatsApp você recebe o seguinte aviso:

“Não tente enviar mensagens em massa, mensagens automáticas ou chamadas automáticas através do WhatsApp. O WhatsApp usa tecnologia de aprendizado de máquina e relatórios de usuários para detectar e banir contas que enviam mensagens de spam. Isso inclui o contato sistemático de usuários. Além disso, não crie contas ou grupos de forma não autorizada ou automatizada, nem use versões modificadas do WhatsApp.”

Enquanto isso, em sua seção de perguntas frequentes, o aplicativo de mensagens indica o seguinte:

“Aplicativos sem suporte, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp ou aqueles que afirmam capazes de mover seus bate-papos do WhatsApp de um telefone para outro, significa versões alteradas do WhatsApp . Esses aplicativos não oficiais desenvolvidos por terceiros e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não endossa o uso desses aplicativos de terceiros porque não é possível validar suas práticas de segurança”

