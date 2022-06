Goiás tem confirmadas mortes pela cepa da dengue mais disseminada no mundo

Goiás teve confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) duas mortes decorrentes da cepa da dengue considerada como a mais transmissível do mundo. Os óbitos ocorreram em Trindade e Aparecida de Goiânia.

O genótipo identificado foi o cosmopolita do sorotipo 02, que pode agravar os sintomas comuns do vírus. Uma linhagem da dengue presente principalmente na Ásia, no Oriente Médio e na África, que teve sete notificações em Goiás.

Antes desses casos que começaram em maio, ela nunca havia sido encontrada no território brasileiro. Na América Latina, apenas o Peru já havia tido registros.

A dengue possuiu quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. Cada um deles pode ser dividido em vários genótipos, ou linhagens. No Brasil, o tipo 01 é o predominante.

Segundo a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), o tipo 02 da doença não é responsável pelo aumento de casos comuns no país, mas é um alerta para o próximo ano.

Pesquisadores da área apontam que será necessário intensificar a vigilância em relação à nova cepa, principalmente no período chuvoso.