O antes e depois da jovem que viu o sonho de fazer preenchimento labial virar pesadelo

Uma jovem, de 20 anos, viralizou nas redes sociais após expor o relato do sonho que carregava de fazer um preenchimento labial, mas acabou se tornando um pesadelo depois do resultado bizarro.

Charis Evans explicou que pagou £ 90 (cerca de R$ 565) para concluir o grande objetivo de ter lábios maiores e entrar na ‘moda’.

De início, ela teria realizado três preenchimentos. No entanto, ainda não satisfeita, a garota decidiu injetar mais 01 ml de ácido hialurônico nos lábios, mas desta vez o resultado não foi como o esperado.

A boca de Charis ficou quatro vezes maior do que deveria, causando constrangimento, dor e desespero na jovem, que decidiu procurar um centro médico com urgência.

Lá, os profissionais da saúde se espantaram tanto, que até riram da ‘boca de peixe’ da moça. Alguns medicamentos como anti-histamínicos foram aplicados nela para controlar o inchaço.

Após a diminuição, a orientação recebida foi evitar alimentos apimentados e não realizar qualquer preenchimento com profissionais desconhecidos, apenas pelo preço inferior.

“Eu senti que eles estavam explodindo nas veias, então eu fui no hospital às 2 da manhã e eles me deram anti-histamínicos. Eles eram cerca de quatro vezes maiores”, relembrou a jovem no relato publicado.

Além do mais, Charis confirma que não sente mais desejo algum de realizar novos procedimentos depois do enorme trauma.

Veja