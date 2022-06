Você conhece o Galpão Skate Park? Um lugar que faz a diferença em Anápolis

O Dia Mundial do Skate é uma data a ser comemorada. Antes visto com preconceito, o esporte tem alcançado milhares de crianças e adolescentes e entrado em competições oficiais internacionais.

Atletas brasileiras como Pâmela Rosa e Rayssa Leal têm ocupado o podium levando o nome do Brasil mundo afora.

Aqui em Anápolis temos também um projeto pioneiro nesta área, o Galpão Skate Park, no bairro São Carlos, espaço para iniciação esportiva nas áreas de skate e patins. Fundado pelo ativista esportivo e social Paulo Roberto Coutinho, o espaço abriga projetos como o Formando Campeões, apoiado pela CUFA em parceria com o nosso mandato de vereador.

Investir no esporte é investir no presente e no futuro dos nossos jovens. Projetos como esse fazem a diferença na vida de centenas de pessoas, impulsionando carreiras promissoras e potencializando uma vida melhor para nossa juventude.

Quer ajudar? Entre em contato conosco! Todas as parcerias são bem-vindas! Nosso foco é a promoção do esporte e da juventude anapolina.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.