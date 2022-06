Igreja de Goiânia fecha parceria exclusiva com uma das maiores distribuidoras de músicas e vídeos do mundo

A Igreja CASA fechou uma parceria com a Warner Music Brasil. Essa é a primeira vez que uma instituição evangélica de Goiânia entra em acordo exclusivo com a distribuidora.

A colaboração, que deve ser divulgada nos próximos dias, dará para a gravadora a exclusividade das letras de sucesso que foram gravadas pela instituição cristã.

Fundada pelos pastores Davi Passamani e Giovanna Lovaglio, a igreja que faz grande sucesso entre os jovens, começou os trabalhos em 2018. Desde o início, muitos dos louvores cantados no local eram de composição própria e começaram a ganhar notoriedade nas plataformas digitais.

“A CASA vai compor as músicas e produzir as fonografias e os videofonogramas e a Warner fará a distribuição para as principais plataformas musicais e de vídeos do mundo. Somos a primeira igreja evangélica de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro a ter esta parceria com uma das maiores gravadoras do mundo”, afirma o pastor Davi Passamani, compositor das principais músicas da CASA.

O louvor de maior sucesso da instituição é ‘A Casa é Sua’. A música já teve mais de 350 milhões de visualizações no YouTube, além disso, na plataforma de áudio e vídeo, a igreja possui cerca de 2,50 milhões de seguidores inscritos.

Segundo o pastor Passamani, o objetivo é alcançar mais fiéis através da união com a Warner. “Estamos muito felizes com esta parceria, que é mais uma missão de evangelização que Deus nos confia. Queremos retribuir com novas músicas da igreja que vão tocar a alma de milhões de pessoas”, ressaltou.