Manter um namoro é mais difícil do que se imagina, isso porque você pode estar cometendo coisas que podem estar destruindo o seu relacionamento e sua ficha ainda não caiu.

Essas tais coisas ficam maquiadas por detrás de muita manipulação, possessividade e toxicidade, por isso, normalmente, os apaixonados não percebem.

Veja quais são esses comportamentos!

6 comportamentos que aos poucos estão destruindo o seu relacionamento:

1. Criticam um ao outro

Antes de entrar em um relacionamento, as pessoas precisam entender que o seu parceiro (a) é completamente diferente de você.

Quando elas não entendem isso, começam a rolar muitas críticas e insatisfação, que acabam desgastando a relação.

2. Deixam de cuidar de si

As melhores pessoas para se relacionar são as que cuidam de si. Quando falamos disso, nos referimos aos que se importam com o seu emocional, saúde física e espiritual.

Com o interior em dia e de bem com a vida, um relacionamento vai para frente, sem desgaste ou problemas.

3. Param de investir na relação

Com o passar dos anos juntos, os casais começam a tratar o relacionamento como algo já “conquistado” e que não merece mais “investimento”.

E a perda desse “investimento” esfria o amor, já que não é mais cultivado o carinho e afeto entre os amantes, isso faz o namoro perder a graça.

4. Não prestam mais atenção um no outro

Ignorar ou não dar atenção para o parceiro em um relacionamento pode levantar muitas questões e problemas para o casal.

Isso porque, dar atenção envolve a comunicação entre o casal, um dos pilares de qualquer relacionamento.

5. Evitam discutir sobre os problemas

Ignorar os problemas não faz com que eles simplesmente desapareçam e enquanto muitos casais não entenderem isso, eles vão continuar desgastando a relação.

Os namorados devem sempre estar abertos para o diálogo e conversa, buscando soluções para todo e qualquer conflito.

6. Não estão sendo assertivos

Por último, um casal que finge concordar um com o outro, sem dar uma resposta assertiva, clara e solucionável, acabam também colocando o relacionamento por um fio.

Esse comportamento pode levar à raiva e ao ressentimento a longo prazo. A sinceridade respeitosa é um ingrediente vital para um relacionamento saudável.

