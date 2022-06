Neste mês de junho, os trabalhadores brasileiros vão poder contar com um alívio no bolso e sacar até R$ 3 mil do PIS/Pasep.

Isso porque poderá ser retirado até três saques do benefício referentes a anos e calendários distintos.

Logo, os valores a serem sacados são na verdade do PIS/Pasep ano base de 2019, ano base de 2020 e também pelas Cotas PIS/Pasep.

Os trabalhadores possuem até o dia 29 de dezembro para retirar o benefício. O extrato pode ser consultado por meio do aplicativo, disponível para Android e iOS e Carteira de Trabalho Digital.

Mas afinal, o que é isso?

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício voltado para trabalhadores da rede privada que permite uma maior colaboração dos funcionários com o desenvolvimento da empresa em que atua.

Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é um complemento do primeiro e se trata da contribuição da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios para o fundo destinado aos trabalhadores da rede pública.

Brasileiros podem sacar até R$ 3 mil do PIS/Pasep; veja quem tem direito ao benefício

Os trabalhadores que tiverem atuado em um emprego formal por no mínimo 30 dias em 2020 e tiverem recebido a média de no máximo dois salários mínimos durante o período de tempo trabalhado, possuem o direito de receber o benefício.

Para poder receber a quantia referente a 2020 ainda é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e estar com todos os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/eSocial).

Neste caso, a quantia liberada pode variar entre R$ 101 e R$ 1.212.

Já para os trabalhadores que tiverem se esquecido de sacar o benefício em 2019, uma nova chance foi dada para que possam acessar a quantia que varia entre R$ 92 e R$ 1.100.

Para este grupo o saque pode ser realizado de forma presencial em alguma unidade do Ministério do Trabalho, sendo necessário apresentação de um documento pessoal com foto, ou então pode ser solicitado por meio do endereço de e-mail [email protected], trocando o “uf” pela sigla do estado em que residir.

Por último, possui o direito de receber as Cotas PIS/Pasep os brasileiros que tiverem trabalhado com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988 e tiverem esquecido de resgatar o benefício.

Os cidadãos podem receber quantias acima dos R$ 3 mil e para retirar basta o beneficiado ir até uma agência da Caixa Econômica Federal com um documento oficial com foto em mãos, tendo até primeiro de junho de 2025 para realizar o saque.

Neste último caso em específico, o trabalhador pode consultar o valor de retirada no aplicativo do FGTS, para onde foi encaminhado com a extinção do Fundo PIS/Pasep.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!