Jovem que pulou de trampolim e morreu após ser desafiado em Goiânia é identificado

Foi identificado o jovem que morreu nesta sexta-feira (24), após pular de um trampolim de piscina, em Goiânia. Júlio Cesar Dourado de Oliveira, de 24 anos, estava em um clube quando foi desafiado pelo amigo a realizar o ato.

Os dois rapazes entraram juntos na área restrita reservada a treinamento de saltos ornamentais, do Clube Ferreira Pacheco, unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi). Segundo a administração, o local estava devidamente trancado.

Ás autoridades, o amigo da vítima relatou que desde o dia anterior eles estariam fazendo uso de bebidas alcoólicas e decidiram, por volta das 14h, ir até o parque aquático.

“A dupla pulou a grade que isola a piscina de treinamentos, se desafiou a pular do trampolim. Teria sido inclusive, filmado a ação no celular de um deles”, disse o clube, em comunicado enviado a imprensa.

O salva-vidas do estabelecimento e o Corpo de Bombeiros tentaram reanimar Júlio Cesar, mas não obtiveram sucesso. Os militares, então, só puderam constatar o óbito.

Com a palavra, Clube Ferreira Pacheco

O Sesi Clube Ferreira Pacheco lamenta profundamente a trágica ocorrência em seu parque aquático na tarde de hoje (24/06), por volta das 15 horas, quando um homem e um amigo, numa atitude insólita, se desafiaram a pular do trampolim da piscina de treinamento de saltos ornamentais da unidade, de acesso restrito para competições e que estava devidamente trancada.

Segundo informações obtidas com usuários do parque aquático, os dois homens, aparentemente alcoolizados, praticavam atos inadequados no centro de lazer, como saltos mortais, com riscos para a integridade deles próprios e dos demais frequentadores. Um segurança da unidade já teria chamado atenção dos jovens em outra piscina.

A dupla pulou a grade que isola a piscina de treinamentos, e se desafiou a pular do trampolim, teria sido inclusive filmado a ação no celular de um deles. A vítima pulou do trampolim com a altura de 10 metros. Ao ser retirado da piscina, o salva-vidas ainda tentou reanimá-lo, assim como o Corpo de Bombeiros, acionado imediatamente, porém faleceu no local.

O Sesi Ferreira Pacheco manifesta pesar à família da vítima e reitera ter agido prontamente para evitar a trágica ocorrência, o que não foi possível, infelizmente – diante do fato inusitado e incomum, verificado de forma inédita em suas instalações – e ter, igualmente, tomado todas as providências e adotado protocolos para salvar a vida do rapaz após o salto do trampolim.