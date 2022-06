Pai e filho são suspeitos de roubar mais de 600 materiais de construção em Anápolis

Pai e filho são suspeitos de atuarem numa série de crimes de furto de materiais de construção em Anápolis. Ambos foram alvo da Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (23), numa operação no Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

Os militares receberam uma denúncia via WhatsApp que dava conta que os dois homens, de 62 e 31 anos de idade, furtaram estabelecimentos. Ela veio acompanhada de fotos e vídeos de câmeras de segurança que mostravam o veículo utilizado no crime.

Pela placa, os policiais localizaram o carro suspeito estacionado em um lava jato da região.

Assim que os policiais conversaram com familiares que eram proprietários do veículo e mostraram as imagens que provavam que o automóvel havia sido utilizado, o filho confessou que tinha cometido o furto com um primo na noite anterior.

Mais de 600 objetos de construção com origem suspeita foram encontrados nos fundos do estabelecimento. Além disso, duas das vítimas que também estiveram no local reconheceram alguns dos materiais e conseguiram recuperar os pertences.

O outro suspeito de ter participado dos furtos ainda não foi identificado pela polícia.