Apresentador da Band Paraná, Ender Love fez piadas homofóbicas ao comentar as declarações do ex-jogador Richarlyson, que recentemente contou ser bissexual ao ser entrevistado em um podcast.

“Deixa eu falar uma coisa para você, Richarlyson. Mexerica sente o cheiro de mexerica de longe”, disse Love, nesta sexta-feira (24), no programa Vida Alheia.

Ele continuou: “Essa história de bissexual é no mínimo… Bicha, né? Bicha! Ai, Richarlyson, ninguém tá te criticando, se você é hetero, bi. Não acredito na bissexualidade. Mas tá aí… Ele disse que tirou um peso das costas [risos]. Imagina isso no vestiário o trabalho que não dava”. Love se declara homossexual.

Sobraram comentários homofóbicos também para a torcida do São Paulo. “Ele era do São Paulo? Diz que é a única torcida do Brasil que não briga porque em vez de brigar eles ficam vendendo Mary Kay na arquibancada, Jequiti, Avon…”.

Internautas se indignaram com as declarações do apresentador e cobraram uma posição da Band, o que não aconteceu até o fim da manhã deste sábado (25). Love, por sua vez, publicou um vídeo no Instagram se desculpando.

“Sou homossexual assumido, sempre lutei pela causa LGBT e luto até hoje no Estado do Paraná. O meu programa é caloroso, muitas vezes a gente sai um pouco da casinha, mas isso não me dá o direito de ofender. Se eu ofendi a torcida do São Paulo, desculpa. Se eu ofendi o nosso queridíssimo Richarlyson, desculpa também”, disse o apresentador.