Carro “com Lula e Bolsonaro” é flagrado e chama atenção nas ruas de Goiânia

Um carro para lá de diferente tem chamado atenção nas ruas de Goiânia pelo uso de um adesivo polêmico com fotos do ex-presidente Lula (PT) e do atual chefe do Poder Executivo, Jair Bolsonaro (PL).

No flagrante, o petista aparece atrás das grades, no banco passageiro, enquanto o rival é mostrado no banco da frente, o transportando.

A ação foi registrada por um internauta que passava pelo Centro da capital quando avistou o veículo e decidiu expor o momento nas redes sociais.

Andando no centro de Goiânia KFKFKKKKJJKKKJUROOO pôdi pôdi pic.twitter.com/J9qE7A7cI8 — p i s t o l e i (@riel_reitter) June 23, 2022

A publicação não passou despercebida na web e vários comentários se divertindo com a iniciativa do motorista tomaram conta da postagem.

“Especiarias que você só encontra por aqui”, escreveu um. “Só Goiânia mesmo”, disse outro.

Apesar da repercussão, o dono do veículo ainda não foi localizado.