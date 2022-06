O signo de Áries é a primeira casa do zodíaco e umas das pessoas mais difíceis de lidar. A longa fama de serem explosivos não é apenas uma fofoca.

Apesar de todas as dificuldades, existem algumas qualidades, inevitavelmente. No entanto, as partes complicadas desse signo sobressaem.

Então, caso você esteja se envolvendo emocionalmente com um ariano, é bom estar atento à lista que separamos com as principais características deles, que os fazem receber o título de ‘inamoráveis’. Confira!

5 motivos não namorar com uma pessoa do signo de Áries:

1. São explosivos

Os arianos são extremamente explosivos. Assim como uma bomba relógio, a qualquer momento eles podem explodir com algum mal comportamente e perante injustiças

Eles são brigões e muito cabeça-dura. Dificilmente será possível ver um ariano cedendo em uma discussão. Ou seja, é melhor nem tentar brigar com eles.

2. São autoritários

Devido ao estilo estressadinho, eles costumam a gostar das coisas do jeito deles, e ‘ai’ de quem discordar do ariano. São práticos, de poucas palavras. “É assim e pronto!”

Convencer uma pessoa nascida entre os dias 21 de março e 19 de abril que ele está equivocado e precisa enxergar por uma outra perspectiva é uma missão gigante. E será pouco provável que ele dê ouvidos.

3. São individualistas

Os desejos dos arianos sobressaem ao resto. Eles priorizam muito o autocuidado e as próprias vontades. Muitas das vezes pode ser até sem maldade, mas acabam saindo como individualista.

Isso pode facilmente magoar um parceiro, principalmente piscianos, cancerianos e taurinos, que são bastante emotivos.

4. São teimosos

Sim! Os arianos são extremamente teimosos e ranzinzas. Se ele bater o pé, é isso mesmo. Não será nada fácil desfazer a ideia formada das pessoas de áries.

5. São impulsivos

Não é muito do feitio deles pensar muito para tomar alguma decisão. Quando se dão conta já estão lá fazendo alguma coisa que não fariam totalmente lúcidos.

Por essa razão, os arianos costumam magoar muitas pessoas que amam eles e acabam se tornando pessoas complicadíssimas para se relacionar.

