Homem denuncia vizinho após ser agredido com pedaços de pau em Anápolis

Um homem de 44 anos teve a casa invadida e foi agredido neste sábado (25), na Vila Santa Isabel, região Norte de Anápolis, após uma briga com o vizinho.

O Portal 6 teve acesso ao relato da vítima, que contou à Polícia Militar ter sido espancado por vários homens armados com pedaços de paus. Segundo ele, os agressores arrombaram a porta da residência acompanhados do vizinho.

Ao chegarem no local, os policiais ouviram gritos de socorro e encontraram o responsável pela denúncia deitado no chão, com o corpo ensanguentado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros. Entre as lesões constatadas pela equipe, estão fraturas fechada e aberta, além de queimaduras.

Com ferimentos graves, a vítima teve que ser encaminhada para atendimento médico no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). De acordo com a unidade, o paciente está estável, consciente e orientado.

A Polícia Civil investiga o caso. Se comprovada a agressão, os envolvidos podem responder por lesão corporal dolosa. A punição é de detenção, no período de três meses a um ano.