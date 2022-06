Puxada por Covid-19, ocupação de leitos de UTI em Goiás atinge 91%

A ocupação de leitos de UTI em Goiás chegou a 91% neste domingo (26) na rede estadual. Conforme atualização da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), das 631 vagas, 537 estão ocupadas, 58 disponíveis e 36 bloqueadas.

O cenário é semelhante nas unidades de UTI destinadas a pacientes com Covid-19. No mesmo período, o índice atingiu 90% e, de 86 leitos, nove estavam disponíveis. Ainda segundo os dados da SES, em todo o estado, 70 estavam ocupados e sete bloqueados.

A situação é ainda mais crítica para as enfermarias que recebem infectados com a doença. As unidades bateram 100% de lotação neste fim de semana. No total, são 40 leitos, sendo que 38 estão ocupados e dois bloqueados.

Na capital, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) teve 100% das unidades exclusivas para Covid-19 100% preenchidas. Mesma situação estava o Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação (CRER).

Apenas o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) possuía um leito vago para enfermos com coronavírus, em Goiânia, dos dez oferecidos no local.

Situação epidemiológica

Desde o início da pandemia, o estado registrou 1.472.432 casos da doença. Há 26.823 óbitos confirmados por Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 1,82%.

Já foram aplicadas 5.788.178 vacinas referentes a primeira dose nos municípios goianos. Em relação à segunda ou dose única, foram vacinadas 5.175.532 pessoas, e 2.383.897 receberam o reforço contra o vírus. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 50,62% tiveram aplicação de uma dose do imunizante.