1° Arraiá do Tomate em Goianápolis terá quatro dias de festa

Pela primeira vez, vai acontecer em Goianápolis o Arraiá do Tomate. O evento será entre os dias 14 a 17 de julho e contará com diversas atrações musicais.

No primeiro dia de festa, a animação será com os cantores John Amplificado, Paraná e a dupla Paulo e Nathan. Já na sexta-feira, 15, a noite será comandada por Netto e Henrique e o cantor Felipe Grilo.

Outra das atrações mais aguardadas do evento é o Hungria Hip Hop, que vai se apresentar no sábado, dia 16. Na mesma data, as duplas Lukas e Gustavo e Igor e Walace também farão a alegria do público.

O encerramento da festa será no domingo, 17, comandado pela DJ Wam Baster e convidados. Além disso, também haverá som automotivo pra fechar com chave de ouro.

Os valores dos ingressos variam de R$ 30 a R$ 220 no lote promocional. Interessados em participar do ‘arraiá’ já podem adquirir a entrada pelo site Ticmais.