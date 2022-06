Jovem conhece milionário com o dobro da idade dela no Tinder e diz que quer se casar por amor

Um casal britânico nada tradicional tem movimentado as redes sociais pela diferença de idades entre eles. Apesar disso, a jovem, de 23 anos, confessou amar verdadeiramente o noivo, de 56

Segundo Allana Luke, ela teria conhecido o empresário e advogado Jeff Winn através do Tinder e se encantou por uma foto do homem. A moça alegou que estaria cansada de garotos da sua idade e decidiu conhecer o pretendente.

Após alguns encontros, no final do ano de 2020, os dois perceberam que estavam completamente apaixonados e queriam oficializar a união.

Agora noivos, Allana explica que entende a rejeição das pessoas, principalmente por ter se tornado madrasta de uma jovem da mesma idade dela.

“Não há como negar que Jeff parece muito mais velho do que eu, o que pode fazer as pessoas revirarem os olhos quando nos veem. Eles automaticamente assumem que eu sou apenas mais uma garota atrás do dinheiro dele”, desabafou.

Ela ainda reforçou que o sentimento que existe entre eles é verdadeiro: “eu ainda estaria com Jeff mesmo que ele perdesse a casa e falisse”.

Atualmente, Allana vive na mansão do noivo, trabalhando como assistente pessoal dele, além de ajudar a coordenar a propriedade onde moram.

“Todos os amigos de Jeff comentaram sobre o quanto ele está mais feliz e saudável desde que entrei em sua vida. É revigorante ouvir”, comenta a moça radiante.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Allana Luke (@allanalukeyxx)