Modelo expõe motivo de ter sido abandonada pela família após ficar rica e desabafa: “vale a pena?”

A história de uma modelo tcheca que comercializava pum em potes, suor dos seios e conteúdo no OnlyFans tornou a viralizar após essa desabafar sobre abandono familiar depois de ganhar fortuna com o trabalho.

Stephanie Matto, de 31 anos, engajou no ramo de vendas de flatulências no início da pandemia e o trabalho se tornou um sucesso. No entanto, teve de parar no momento em que a atividade prejudicou a saúde dela.

Com o alcance de vendas enorme, a fama também chegou e, logo de início, inúmeros familiares – que vivem na Europa – excluíram os contatos com a mulher, temendo serem associados com o trabalho.

Logo após os flatos, vieram a ideia do suor nos seios, o que deixou os parentes ainda mais ‘envergonhados’ com as notícias. Toda a situação deixou Stephanie chateada pela falta de apoio.

A profissional, que atualmente mantém a conta no OnlyFans e as vendas de suor, relata que apenas a mãe dela a apoia continuamente, ajudando a enfrentar os problemas emocionais.

“Vender suor dos seios e puns fez a minha conta de com 130 mil seguidores no TikTok ser removida. Virei a vergonha da minha família do Leste Europeu e fui parar no hospital com um ataque de peido”, lamentou Stephanie.

“Às vezes me pergunto se tudo vale a pena”, desabafou a influencer nas redes sociais, onde recebe muitos ataques de ‘haters’, porém, muitos pedidos de produtos.

