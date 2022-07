Após levar choque no que guarda na cueca, homem vai ao hospital e fica surpreso com a descoberta do raio X

Um homem natural de Taipé (Taiwan) precisou recorrer urgentemente ao pronto socorro da cidade após sentir “choques elétricos” devido a uma corrente com bolinhas de metal ficar presa na uretra.

A vítima, de 30 anos, explicou que teria utilizado o objeto enorme para aumentar o prazer durante a prática de atos eróticos sozinho.

No entanto, devido à tensão e o desespero, a corrente acabou ficando presa no sistema urinário do homem, que precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência para retirar o material.

Os profissionais da saúde revelaram que a vítima, possivelmente, estaria buscando o ponto extremo do orgasmo com as bolinhas. No entanto, acabou se ferindo e ficando impossibilitado até mesmo de urinar.

Em entrevista coletiva, o urologista Gao Weichang, explicou que ‘o paciente não sabia como remover a corrente em casa. Ele já estava ferido e a corrente, presa. Mas se ele tentasse retirá-la, toda a sua uretra poderia ter sido danificada’.

Durante o procedimento cirúrgico, o órgão do homem foi aberto para desatar o nó que se formou na corda. Depois, a uretra foi reconstruída em um procedimento delicado.