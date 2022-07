Orgânico Show Case promete som eletrônico conceito neste sábado (02) em Anápolis

O final de semana promete ser agitado em Anápolis para quem gosta de curtir uma boa música. Neste sábado (02), a Netuno Club será o palco ideal para quem procura música eletrônica, com o Orgânico Show Case.

O grande evento promete consolidar ainda mais na cidade o estilo Deep e Organic House, da gravadora goiana Orgânico Record’s.

A partir das 23h, a agitação começa na casa noturna, com apresentações do fundador da gravadora, DJ DLC, Monno, Fabrício Roque e também do artista Cuba.

O evento contará com sinfonias vibrantes, melódicas aliado a vocais e bpm’s suaves que vão trazer ritmo e alegria para os anapolinos.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma online de vendas Sympla. Os bilhetes custam a partir de R$ 40, com direito a um copo grátis.

Como a noite é uma criança e passa voando, o Orgânico Show Case tem previsão para durar até quase o início da manhã de domingo (03).