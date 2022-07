Preso suspeito de matar jovem asfixiado após briga de trânsito

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu na quinta-feira (30), um homem, de 37 anos, suspeito de ter matado um jovem, de 18 anos, asfixiado após uma discussão no trânsito.

O crime ocorreu no dia 04 de abril deste ano, em Valapaíso de Goiás – Entorno do Distrito Federal (DF).

Segundo o delegado Leonilson Pereira, tudo ocorreu após jovem ter quebrado o vidro do carro do suspeito. “A partir dessa discussão o autor segue a vítima, derruba-o no chão, pressiona a garganta e o mata por asfixia”, explica.

O delegado explica ainda que testemunhas afirmaram que, a todo momento da agressão, o suspeito demonstrou exaltado e gritava que iria matar o rapaz.

Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), mas faleceu no dia seguinte.

O homem de 35 anos está preso na Unidade Prisional de Valparaíso à disposição da Justiça.