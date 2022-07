Anápolis tem gasolina abaixo de R$ 6 após redução de ICMS; veja os postos mais baratos

Com a redução do percentual cobrado no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o preço da gasolina caiu consideravelmente nesta semana em Anápolis.

Vinte dias atrás, uma lista divulgada pelo Portal 6, mostrava que o posto que vendia o combustível pelo valor mais baixo cobrava R$ 7,08.

Agora, com a redução de 30 para 17% no ICMS, o lugar mais vantajoso comercializa por R$ 5,98. Mesmo assim, ainda há estabelecimentos que cobram o valor antigo.

Com base no aplicativo E-ON, o Portal 6 preparou uma lista baseada nos valores atualizados desta sexta-feira (1º).

Confira os 10 estabelecimentos com a gasolina mais barata em Anápolis

Posto Nações – Avenida Pedro Ludovico, Nações Unidas – R$ 5,98

Posto Santo Expedito – Avenida Universitária, Maracanã – R$ 5,99

Auto Posto Cerrado – BR-153 e BR-060 – R$ 6,15

Auto Posto Brasil Sul – Avenida Brasil Sul, Parque São João – R$ 6,17

Auto Posto Cerrado – BR-153, Setor Industrial Aeroporto – R$ 6,17

Auto Posto Paraíso – Avenida Pedro Ludovico, Paraíso – R$ 6,19

Avante Auto Posto – Avenida A, JK Nova Capital – R$ 6,29

Auto Posto Benfica – GO-222 – R$ 6,39

Posto Popular – Avenida Marielle, Adriana Parque – R$ 6,39

Auto Posto Costa – Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara – R$ 6,40