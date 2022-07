Cai a casa para homem que fingia ser policial de Goiás para passar a perna em mulheres ricas no Tinder

Caiu a casa para o “Don Juan”, Samuel Carlos da Silva Batista, de 31 anos, que fingia ser policial militar de Goiás para passar a perna e aplicar golpe em mulheres ricas do Tinder.

O sedutor se relacionou com pelo menos quatro vítimas do Distrito Federal simultaneamente. Depois, ele limpou a conta bancária de todas, mas o modus operandi foi finalmente revelado.

Uma das vítimas chegou a namorá-lo por dois anos. O golpista também dizia integrar outras corporações, como a Polícia Militar do DF e a Polícia Penal.

Ao Metrópoles, a empresária que perdeu cerca de R$ 26 mil para o falso militar relatou que ele fingia estar com as contas bloqueadas e, por isso, pedia dinheiro emprestado.

“Ele ganhava a confiança, era carinhoso, amoroso, e fazia todas as vontades. Depois de algum tempo, começava a pedir R$ 2 mil, R$ 3 mil, e até carros”, afirmou.

Até mesmo a mãe de uma das vítimas caiu nas armações do falso policial e acabou ficando no prejuízo de R$ 1 mil, dinheiro que emprestou para o falsário.

Mas, o “golpista do Tinder” se deu mal quando uma das enganadas começou a desconfiar e buscou pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Com a primeira denúncia, uma série de outras ocorrências foram surgindo e o modo de agir do sedutor foi desvendado.

Sempre com uma camisa com emblema das corporações das quais dizia fazer parte, Samuel Carlos conquistava as mulheres, passava a fazer parte da vidas delas e depois tomava o dinheiro.

O falso militar ainda fazia questão de mostrar uma arma, juntamente com os uniformes. Porém, posteriormente ficou provado que, assim como as roupas, o armamento também era falso. Para enganar as pretendes, ele usava uma airsoft.