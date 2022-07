Traficantes são mortos após troca de tiros com a polícia na GO-050

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram na madrugada deste sábado (02), após troca de tiros com a polícia, na GO-050, no município de Paraúna, a cerca de 155 km de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a operação começou quando o batalhão foi avisado que um grande carregamento de drogas estaria prestes a chegar à Região Metropolitana da capital.

Com isso, um bloqueio policial foi realizado na GO-050 e por volta das 03h. O grupo, que transportava uma tonelada de drogas, não obedeceu ao comando de parada dos militares e fugiu.

A polícia iniciou uma perseguição aos bandidos. Em um certo momento, os criminosos decidiram abandonar os carros e correr a pé. Eles também efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares.

Os agentes revidaram e a troca de tiros terminou com dois dos suspeitos atingidos.

Os homens foram socorridos e encaminhados até o Hospital Municipal de Paraúna, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram na unidade.