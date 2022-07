Homem é morto a tiros ao tentar entrar no carro com namorada em Aparecida de Goiânia

Um homem, de 27 anos, foi assassinado neste domingo (03) enquanto entrava no carro, junto com a namorada, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia.

O suspeito, ainda não identificado, chegou de moto e surpreendeu o casal com os disparos. Após alvejar o jovem, o criminoso chegou a apontar a arma para a mulher, de 25 anos.

A ação só não foi concluída por falta de munição. Porém, o homem chegou a ameaçá-la, afirmando que voltaria para matá-la. O suspeito fugiu e, até o momento, não há indícios de quem seja o autor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer a vítima, mas apenas pôde constatar o óbito.

O Instituto Médico Legal esteve no local para a remoção do corpo. Já a Polícia Militar recolheu o celular da vítima, que deve continuar apreendido para o seguimento das investigações.