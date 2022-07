BRs-153 e 414 serão parcialmente interditadas até o próximo dia 10; veja trechos

Entre os 04 e 10 de julho, os trechos das BRs – 153 e 414, administradas pela Ecovias do Araguaia, vão passar por serviços de manutenção e obras de infraestrutura. Assim, ao longo das rodovias federais em Goiás e Tocantins, terão interdições parciais em diversos pontos da pista.

Para a realização dos trabalhos, a concessionária adota bloqueios de pista do tipo ‘pare e siga’. As interdições na faixa de rolamento ocorrem de forma alternada, entre 6h e 18h, conforme o serviço a ser executado, e o fluxo do trânsito é intercalado entre pista sul e norte.

Na rodovia BR-153/GO/TO, há bloqueios para recuperação de pavimento nos seguintes trechos: Km 30 ao 37 (Porangatu/GO); Km 131 ao 138 (Mara Rosa/GO); km 173 ao 190, entre Campinorte/GO e Uruaçu/GO; km 420 ao 356, entre Anápolis/GO e Jaraguá/GO; Km 680 ao 685 (Cariri/TO); e km 778 ao 772 (Talismã/TO).

Em outros pontos das rodovias BR-153/GO/TO e BR-414/GO, a concessionária utiliza o sistema ‘pare e siga’ para execução de serviços de remendo no pavimento.

Na BR-153/GO/TO, os trabalhos estão programados do km 0 ao 80 (Porangatu/GO); do km 150 ao 200, entre Campinorte/GO e Uruaçu/GO; do km 250 ao 360, entre São Luiz do Norte/GO e Jaraguá/GO; do km 420 ao 442 (Anápolis/GO); e do km 709 ao 790, entre Cariri/TO e Talismã/TO.

Já na BR-414, este serviço ocorre entre os quilômetros 400 e 442 (Anápolis/GO). No Tocantins, a concessionária realiza ainda o trabalho de microrevestimento asfáltico, do km 746 ao 772 da BR-153 (Alvorada/TO). Todos os serviços de intervenção no pavimento estão programados para ocorrer em ambas as direções das vias.