Carro pega fogo enquanto mulher saía de casa para trabalhar, em Anápolis

Uma moradora do bairro Paraíso, na região Sudoeste de Anápolis, viveu momentos de desespero na manhã desta segunda-feira (04).

Logo que a mulher retirou o carro da garagem para ir ao trabalho, o veículo começou a pegar fogo e ficou destruído com as chamas.

Assustada, ela acionou o Corpo de Bombeiros para evitar que o pior acontecesse.

Já no endereço indicado, a equipe de militares conseguiu conter o fogo ainda na parte da frente do veículo.

Ninguém chegou a se ferir com o incêndio, mas o carro teve perda total. As causas do incêndio ainda não foram determinadas.