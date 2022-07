Fez o pai chorar com gesto de gratidão após se formar e retribuiu pelo apoio

Um emocionante vídeo viralizou nas redes sociais após um jovem presentear o pai com uma forte homenagem e o fazer chorar, comovido com toda o empenho do rapaz.

Nas cenas gravadas, o recém formado em engenharia aeronáutica, Brayan, explica que o familiar teria vendido o antigo carro para o ajudar a concluir a faculdade, pois estava passando por dificuldades financeiras.

O jovem levou o pai até uma rua, com os olhos vendados, o parou em frente ao veículo vermelho, um Barracuda de 1969, e pediu que o homem tentasse adivinhar qual seria a surpresa.

“Meu pai vendeu o carro dele por minha causa. Eu estava prestes a largar a faculdade por falta de dinheiro, mas meu pai vendeu o carro que ele tinha desde novo, um Barracuda 69″, explica Brayan, no vídeo postado no TikTok.

Após as falhas tentativas de descobrir o presente, o pai retira as vendas e percebe o cartaz no para-brisa do veículo: “para o melhor pai do mundo”.

A emoção contagiou todos e Brayan desabafou que ‘agora que está um pouco melhor’. “Quero te recompensar pai, você é o melhor pai do mundo. Eu sei que você merece todos os carros do mundo, mas eu queria te devolver o seu ‘barry’”, disse.

Para comemorar, o homem sugeriu para eles irem ao encontro da mãe do recém formado e mostrar à ela o presente que ele recebera do filho.