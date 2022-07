Homem invade casa no interior de Goiás, mata crianças de 07 e 05 anos e foge em seguida

Dois irmãos, de 07 e 05 anos, foram mortos na noite desta quarta-feira (07), em Bonópolis, município da região Norte de Goiás.

A mãe das crianças estava trabalhando e, quando chegou em casa, encontrou o filho mais velho sem vida. A mais nova foi achada na saída da cidade, após ser levada pelo suspeito.

Testemunhas informaram à mulher que viram um homem saindo da residência segurando um saco plástico na mão.

De imediato equipes da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) iniciaram as buscas pelo suspeito, mas até o momento ainda não realizaram a captura.

Ainda não se sabe qual a relação da mulher com o homem e com as crianças que foram mortas.