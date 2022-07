Mastigar bem pode te ajudar a emagrecer!

Com certeza você já deve ter ouvido falar que a digestão começa pela boca, e isso é verdade pois o ato de triturar a comida com os dentes está diretamente ligado às funções digestivas do nosso organismo.

Mastigar menos e comer rápido muitas vezes está associado ao consumo de mais alimentos e consequentemente de mais calorias. Quando se mastiga bem os alimentos, a sensação de saciedade é maior e mais rápida. Ou seja, a pessoa se sente saciada com uma menor quantidade de alimentos e isso ajuda no controle da quantidade de comida, fator contribuinte no processo de emagrecimento.

Além disso, triturar bem a comida contribui para uma melhor digestão e absorção dos nutrientes ingeridos durante a alimentação. Mastigar bem os alimentos também previne o mal-estar, azia, constipação, refluxo e outras complicações no aparelho digestivo.

É extremamente importante desacelerar no período da alimentação e não errar logo no primeiro passo da digestão. Por isso, deixo aqui algumas dicas.

– Separe um tempo na sua rotina para se alimentar. Faça das refeições um item prioritário na sua agenda. 20 minutos são suficientes para mastigar bem uma refeição completa.

– Use todos seus sentidos. Quando você começar a comer, esteja presente ali para realmente notar o aroma, sabor, crocancia, textura e outras propriedades sensoriais dos alimentos.

– Mastigue mais. Dê pequenas mordidas e mastigue bem. Isso permite que você coma mais devagar.

– Abaixe o garfo! É fácil entrar em um ritmo robótico ao comer. Antes que você perceba, já acabou com a comida e não deu nem tempo de sentir o gosto. Coloque o garfo e faca na mesa enquanto mastiga e foque na mastigação e no alimento que está bem na sua frente.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.