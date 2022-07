O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou a ampliação do benefício do governo, Auxílio Brasil. Se aprovado, os beneficiários terão direito de receber R$ 600.

O programa se trata de uma assistência financeira para famílias brasileiras que vivem em situação de pobreza, ou, em extrema pobreza.

No entanto, para que o aumento da quantia possa realmente acontecer, é necessário ainda que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja aprovada no Planalto.

A PEC 16/22 ainda possui a intenção de acabar com a fila de espera para o Auxílio Brasil, permitindo assim que mais pessoas recebam a ajuda financeira.

O Governo Federal agora aguarda a aprovação, mas acredita que o benefício com o novo valor já será repassado para as famílias a partir do segundo semestre de 2022.

Veja quem terá direito ao Auxílio Brasil de R$ 600

Caso o reajuste seja aprovado, todas as famílias que já forem beneficiadas pelo Auxílio Brasil terão direito de receber o novo valor de R$ 600.

Estão aptos a receber o auxílio os grupos familiares inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), base para todos os programas sociais promovidos pelo Governo Federal.

Além disso, é necessário ainda fazer parte do critério de viver em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Ou seja, o salário mensal por membro familiar precisa ser de no máximo R$ 105,00 para ser considerado extrema pobreza.

Já para famílias que vivem em situação de pobreza, o salário mensal per capita não pode ultrapassar R$ 210,00.

Importante ressaltar que como se trata de um reajuste, os beneficiados pelo programa não precisam realizar um novo cadastro para receberem os R$ 600.

A mudança será automática e assim que liberado, todos que já recebem o auxílio vão passar a ganhar a nova quantia definida.

Porém, como a PEC 16/22 também possui o desejo de acabar com a fila de espera para novas famílias, aqueles que ainda não são contemplados pelo benefício e estão dentro dos critérios estabelecidos, podem se inscrever no CadÚnico e aguardar.

