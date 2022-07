Encontro de colecionadores de miniaturas traz modelos famosos a Anápolis

Os apaixonados por miniaturas de carros terão em Anápolis uma opção nas próximas semanas. Um evento destinado aos fãs chega à cidade em julho e promete reunir os modelos mais famosos.

O 2º Encontro de Colecionadores de Miniaturas terá entrada gratuita e acontece no dia 17 de julho no Anashopping, das 14h às 22h e dia 24 no Sesc, das 11h às 20h.

Organizado pelo Goiás Mini Clube (GMC), o evento promete ser ainda mais especial no segundo dia, quando será também celebrado o aniversário do clube de colecionismo.

Com isso, além da exposição, o dia 24 contará também com sorteios e leilão das tão amadas miniaturas colecionáveis.

O encontro vai abrir as portas para que mais pessoas conheçam esse hobby um pouco diferente e possibilitar a descoberta de novos colecionadores da cidade.