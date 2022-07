Enfermeira encontra “poder” nos dedos e é demitida de hospital após os chefes descobrirem que ela ficou milionária

Uma enfermeira norte-americana foi despedida por vender fotos peculiares em um site de conteúdo adulto e acabou ficando milionária após investir todo o tempo nas redes sociais.

Allie Rae, de 38 anos, atuava na área de terapia intensiva neonatal em Boston (EUA) e foi demitida em 2021, quando alguns colegas descobriram a conta da mulher no OnlyFans.

Mas, diferente dos outros usuários da rede, o conteúdo compartilhado por ela era apenas fotos dos dedos da mão, graças à descoberta de um interesse ímpar neste perfil.

Allie, que tem três filhos, explicou no TikTok que um rapaz disse a ela que o polegar dela era flexível e estranhamente interessante. Ele ainda afirmou que pagaria muito dinheiro para receber fotos das mãos da enfermeira.

“Um cara me escreveu porque viu como meus polegares eram flexíveis nas minhas histórias do Instagram e no TikTok. Ele disse que tinha um grande fetiche pelo polegar e que os meus eram muito estranhos e flexíveis”, disse.

A norte-americana iniciou ganhando R$ 65 mil nos primeiros 30 dias. No entanto, atualmente, consegue obter um faturamento de R$ 1 milhão por mês, com direito a capturas dos polegares no volante e segurando coisas.

“Eu rapidamente comecei a ganhar seis dígitos por mês e atingi mais de um milhão (de dólares) no meu primeiro ano”, finalizou