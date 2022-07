Estudantes são classificados para os Jogos Pan-Americanos e precisam de ajuda para representar Goiás no Peru

A equipe de basquete 3×3 da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi classificada para os Jogos Pan-Americanos da categoria, que começa no dia 17 de julho, na cidade de Lima, no Peru.

Embora a notícia seja boa, os atletas não terão apoio financeiro devido as dificuldades que a instituição tem enfrentado por conta dos cortes de gastos na educação.

Para participar da competição internacional, o time precisa de aproximadamente R$ 46 mil. Sem perder as esperanças, os alunos estão realizando uma campanha de arrecadação nas redes sociais e na universidade.

Os custos são para levar os quatro jogadores, uma professora dirigente e o técnico. Com um prazo apertado para conseguir o dinheiro, os estudantes chegaram a ficar desanimados, mas nesta semana eles tiveram uma grande mudança.

“Até domingo a gente tinha R$ 2.500 dos R$ 46 mil, agora só faltam R$ 8 mil”, disse o jogador, Arthur Magnabosco, que ressaltou ainda que a universidade está dando apoio moral, para que eles consigam cumprir a meta. Eles contaram também com a ajuda de diversas associações que já colaboraram, inclusive a de professores da instituição.

O primeiro título que a equipe ganhou para chegar nessa fase, foi o campeonato goiano, que ocorreu em janeiro. Ao Portal 6, Arthur contou que a classificação foi conquistada com dificuldades, devido a problemas que eles tiveram que superar durante a preparação.

“A gente estava sem técnico e tivemos que começar a treinar meio que sozinhos, enquanto não encontrava outro. Mas acabou que nós conseguimos ganhar e se classificar para o brasileiro”, detalhou.

A competição nacional aconteceu no mês de abril desse ano em Canoa Quebrada, no Ceará. Nesta etapa, o time foi vice-campeão, título que levará os jovens para os jogos no Peru.

Como ajudar

A arrecadação está sendo realizada de várias formas. Os interessados podem colaborar a partir da vaquinha online e pelo pix do grupo.

Além disso, no domingo, as atléticas da UFG vão promover o “Sunset do Pan”, evento que será inteiramente votado para ajudar o time. Mais informações, podem ser encontradas no perfil do Instagram do Basquete UFG.