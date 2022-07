Garotinha venezuelana estava sendo abusada sexualmente em Anápolis

Uma criança venezuelana de 10 anos foi resgatada pela Polícia Militar (PM) após ter sido abusada sexualmente pelo tio por quase três anos.

Os policiais encontraram-na nesta quinta-feira (07), na casa onde a vítima morava com o homem e a esposa, em Anápolis.

A menina relatou que o tio também a obrigava a pedir dinheiro no sinaleiro, no cruzamento da Avenida Brasil com a Amazilio Lino e, ao final do dia, tomava tudo que ela havia conseguido. Questionado pelos militares, ele negou tudo.

Com o consentimento da tia, que acobertava a situação, o homem se deitava com a garota todas as noites. Segundo a vítima, antes de concluir o ato, ela tinha as partes íntimas tocadas e, por vezes, chegou a ter sangramentos causados pela violência.

Toda a família é de nacionalidade venezuelana e mora em Anápolis desde 2019. A menina tinha aproximadamente 07 anos de idade quando veio com o casal para o Brasil, após perder os pais.

Depois do resgate, a criança foi encaminhada a um abrigo da cidade e está sob os cuidados do Conselho Tutelar. Os demais envolvidos foram levados a Delegacia da Central de Flagrantes. A situação agora será investigada pela Polícia Civil.