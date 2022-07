Mais de 100 postos foram fiscalizados desde a redução do ICMS dos combustíveis

Mais de 100 postos de combustíveis foram visitados pelo Procon Goiás desde a redução do ICMS cobrado sobre os produtos no estado, no último dia 28 de junho.

O órgão constatou que o litro da gasolina, que chegava a R$ 8,39, foi encontrado por R$ 5,85. O etanol, que estava em média a R$ 5,27, caiu para R$ 3,99. Já o diesel diminuiu cerca de 10 centavos, de R$ 7,99 para por R$ 7,89.

A pesquisa foi realizada em Goiânia, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Morrinhos, Senador Canedo e Terezópolis de Goiás.

“Em geral houve uma colaboração por parte do segmento dos postos de combustíveis de repassar a queda do ICMS para aliviar o bolso dos consumidores e assim estimular a cadeia produtiva e até mesmo contribuir para a redução da inflação”, afirmou o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Cornélio.

No estado, a redução da alíquota resultou em uma estimativa de queda de R$ 0,85 e R$ 0,38 por litro, no valor da gasolina e etanol. Já no preço do diesel, a alteração foi de 16% para 14%, com perspectiva de diminuição de R$ 0,14 por litro.

Os consumidores podem acionar a instituição para fazer denúncias, caso abasteça em algum estabelecimento que não diminuiu os preços dos combustíveis. A ação pode ser feita telefone 151, para moradores do Goiânia ou (62) 3201-7124, no interior do estado.