Homem morre após ser atropelado em via paralela da BR-153, em Anápolis

Um homem ainda não identificado morreu na noite desta sexta-feira (08) depois sofrer um atropelamento em uma via paralela da BR-153, no Recanto do Sol, região nordeste de Anápolis.

Uma testemunha acionou o Serviço Móvel de Urgência (SAMU), que se deslocou até o local e encontrou a vítima, de aproximadamente 40 anos, já sem vida.

A Polícia Militar também esteve no local, mas não encontrou o motorista suspeito do atropelamento. A Polícia Civil solicitou perícia.

De acordo com pessoas que estavam na região no momento do atropelamento, o condutor do veículo fugiu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Caberá à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis apurar o caso.