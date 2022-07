Muitos signos do zodíaco sofrem constantemente com a prisão que possuem aos momentos do passado. Alguns deles são incapazes de entenderem que ciclos se fecham e pessoas mudam completamente.

Com o insano desejo de voltar a viver os bons momentos confortáveis que tiveram, eles preferem se manter na esperança do que abrir mão de tudo e experimentar o novo.

Portanto, caso esteja começando a se envolver emocionalmente com algum desses signos, é bom estar atento ao passado, pois ele pode facilmente desistir de você na primeira discussão por ainda ser apegado ao passado.

Confira os 3 signos que não conseguem ter um relacionamento porque estão presos no passado:

1. Áries

Não parece de jeito nenhum, devido ao jeito imediatista e prático do ariano agir, mas essas pessoas são sim bastante apegadas ao que viveram há tempos.

Eles têm no passado um refúgio garantido para quando as coisas não dão certo. É só um ariano ser desapontado com algo do presente que começam a comparar com os antigos tempos.

Logo eles já chutam o balde e desistem de tentar nas novas relações. Mas calma! Nem pense que por apreciar o passado, ele ligará para o ex. Jamais!

2. Gêmeos

O geminiano vive a vida em toda intensidade possível e acaba fantasiando situações na cabeça. Por exemplo, quando uma pessoa sai da sua vida, ele é incapaz de lembrar das partes ruins.

Ele foca no que foi bom e ainda aumenta a intensidade na memória, e isso é capaz de deixar ele refém das lembranças.

É difícil um geminiano se abrir para uma nova relação. Primeiro, porque ele adora ser solto e segundo, que ele sempre estará fazendo comparações com o que viveu e fantasiou.

3. Peixes

O pisciano é emocionado em essência. Perder alguém ou deixar uma história para trás é uma verdadeira missão para eles.

Ele é aquele tipo de pessoa que tem vontade de postat #TBT na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. Vive muito no passado e tem dificuldades de seguir a diante.

