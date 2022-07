As redes sociais possuem o poder de atrair uma grande quantidade de pessoas e com isso, possibilita o aparecimento de novas celebridades. Muitos sonham com a fama nas redes, mas o que a maioria não sabe é que até mesmo a profissão pode ser um motivo para conquistar seguidores.

Os denominados “digital influencers” reúnem uma considerável quantidade de seguidores nas mídias digitais que acompanham de perto a rotina cotidiana e o crescimento pessoal.

A fama conseguida por trás das redes sociais, muitas vezes consegue mudar por completo a vida daqueles que antes talvez fossem até pessoas anônimas.

Por que muitos desejam esse sucesso? Bem, acaba que os influencers podem ser considerados como novos profissionais do mercado de trabalho e esse se tornou o trabalho dos sonhos para muitos.

Fama, reconhecimento, parcerias, mimos e mais mimos. Esses são os principais motivos que mais atraem as pessoas para o trabalho nas mídias sociais.

Se você deseja saber quais são as profissões que mais atraem fama nas redes e formam mais influenciadores, então fique ligado na lista que separamos.

6 profissões que mais atraem fama e seguidores nas redes sociais

1. Ator

Seja nas telas ou nos palcos, os atores chamam a atenção do público por onde passam e despertam a curiosidades dos fãs, que passam a sentir vontade de estarem mais perto.

Com esse desejo de proximidade e vontade de conhecer um pouco mais a respeito do ídolo, milhares de pessoas passam a acompanhar o profissional pelas redes sociais, como o Instagram e o Twitter.

2. Músico

A fama que começa em cima dos palcos passa também para as redes sociais, onde o músico consegue mostrar um pouco mais de como realmente é.

Essa nova versão fora dos shows e o desejo de acompanhar os próximos passos do artista, fazem com que o profissional da área alcance uma quantidade significativa de seguidores nas mídias.

3. Atleta

As conquistas dos atletas também fazem com que os profissionais alcancem um grande números de pessoas interessadas em acompanhar o trabalho que fazem.

No campo, nas quadras, no mar, piscina. Todos os esportes podem permitir uma enorme visibilidade para os profissionais.

4. Político

Como toda a população precisa acompanhar o trabalho dos representantes do povo no governo, os políticos são seguidos por milhares de pessoas.

As redes sociais nesse caso em específico podem ser vistas como uma maneira de se certificar que o candidato eleito realmente está cumprindo com o que foi prometido na campanha.

Assim como também tem sido utilizada por muitos como meio oficial para pronunciamentos importantes e de utilidade pública.

5. Modelo

Das passarelas e capas de revista, diretinho para os celulares dos mais diversos seguidores nas redes sociais.

Os perfis dos modelos nas redes são uma ótima maneira de desmistificar um pouco a profissão e mostrar que eles são pessoas normais como qualquer um.

Justamente por essa vida real fora dos holofotes, os profissionais conquistam ainda mais fãs e consequentemente, a fama.

6. Jornalista

Nas redes sociais, a notícia passa a ser o jornalista, que consegue mostrar um pouco mais de como é por trás do trabalho.

O reconhecimento vem principalmente para aqueles que atuam diariamente em frentes às câmeras na televisão.

Isso porque a população que assiste ao trabalho nas telinhas buscam uma forma de se aproximar mais do profissional e essa maneira é pelas redes sociais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!