Empresa perde processo movido contra Maraisa, da dupla com Maiara, e terá que indenizá-la em R$ 5 mil

Uma empresa de material de construção foi condenada a indenizar em R$ 5 mil a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, após emitir notas fiscais de forma indevida e acusá-la de calote por não quitar uma dívida que não era dela.

Tudo começou em 2017 após um ex-namorado da sertaneja comprar R$ 38,5 mil em cimento e brita, para uma obra na fazenda Medo Bobo, que pertence a artista, em Morrinhos.

Entretanto, a aquisição foi feita sem a autorização da cantora, mas as notas fiscais continham o nome de Maraisa, assim como os boletos bancários emitidos para a efetivação do pagamento.

Como não houve a quitação da dívida, a artista foi parar em um protesto de título feito no 2º Tabelionato de Notas e Anexos do Município de Morrinhos.

Por conta disso, a cantora entrou com uma ação no Judiciário para que fosse decretado a inexistência do débito juntamente com o cancelamento do protesto.

Em defesa, a indústria alegou que Maraisa participou das negociações para a compra dos itens, mas não conseguiu comprovar a participação dela para o juiz Gabriel Lisboa e Dias Ferreira.

Na sentença feita no dia 19 de maio, o magistrado determinou que o nome da cantora fosse retirado do protesto e que a empresa pagasse uma indenização à cantora por danos morais.

Após o julgamento, o estabelecimento afirmou que entrou com recurso contra a decisão.