Após reforma, Biblioteca Municipal Zeca Batista já tem previsão de inauguração

Após um longo período passando por reformas, que se estenderam durante a pandemia de Covid-19, a Biblioteca Municipal Zeca Batista finalmente voltará a funcionar, em Anápolis.

O anúncio foi feito pela Prefeitura de Anápolis que deve incluir a reabertura no calendário de comemorações do aniversário de 115 anos da cidade.

De acordo com a Administração Municipal foram realizados reparos no telhado, pintura em todo prédio e adequações físicas de modo geral.

Estudante de Psicologia, a jovem Larissa Lopes, de 24 anos, utilizava o espaço para estudar, mas por conta a reforma precisou se adaptar.

“O ambiente me fazia ter mais foco e concentração, coisa que em casa, mesmo quando me fechava no quarto, não conseguia, por conta de interrupções de familiares ou barulhos externos, principalmente da televisão”, disse.

Sem o espaço físico, a jovem investiu na leitura online e, somente em 2022, já leu quase 40 livros. Mesmo assim, ela reconhece a importância de uma estrutura que esteja ao alcance de todos os anapolinos.

“[A biblioteca ] não é só para os momentos de estudos com mais foco, mas também pela democratização e incentivo à leitura. Lembro que diversas vezes ia apenas para estudar e acabava voltando pra casa com uma nova história para desbravar”.