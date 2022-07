Com salário de mais de R$ 5 mil, edital oferece diversas vagas para PCD’s em Goiânia

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), de Goiânia, está com diversas vagas em aberto voltadas para Pessoas com Deficiência (PcD’s), para formar o cadastro de reserva.

O processo seletivo é realizado pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG). Os salários para os cargos variam entre R$ 830,79 a R$ 5.387,17.

As vagas disponíveis são para as áreas de para assistente social, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia; auxiliar de lavanderia, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, faturista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, motorista, nutricionista, psicólogo hospitalar, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de nutrição, técnico em segurança do trabalho, técnico em saúde bucal, técnico de T.I e terapeuta ocupacional.

Interessados possuem até o dia 15 de julho para realizarem a inscrição, que deve ser feita presencialmente na unidade de saúde que fica na Avenida Veneza, Quadra 62, Lote 1/10 s/n, no Bairro Jardim Europa.

O candidato deve ir até o local com a ficha de inscrição disponível no site do ISG já preenchida e com os documentos exigidos para cada cargo em específico em mãos.