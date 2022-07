Concurso público para Polícia Técnico-Científica de Goiás terá 230 vagas

Com banca definida, o Governo de Goiás publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (08), o extrato de contrato do próximo concurso da Polícia Técnico-Científica (SPTC-GO). O edital do certame deve ser divulgado pelo órgão em breve.

O organizador será o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), que já havia sido oficializado em junho deste ano. Através da prova, serão ofertadas 230 vagas para o cargo efetivo do quadro da SPTC-GO.

As oportunidades serão para, auxiliar de autopsia (90), perito criminal (52), médico legista (84), odonto-legista (04), todos de terceira classe.

Os salários podem variar entre R$ 5.767,18 e R$ 12.108,68, de acordo com o cargo. Para concorrer, os candidatos precisam ter formação de nível superior, na área desejada.

Segundo a SPCT-GO, a expectativa é que sejam divulgados dois editais, o primeiro comtemplando as vagas de auxiliar e em seguida, o segundo com a oferta para Médico Legista e Odonto-Legista.