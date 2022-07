Em Anápolis, homem é agredido e humilhado pela ex que não aceita separação

Inconformada com o término do relacionamento, uma mulher, de 41 anos, perseguiu, agrediu e humilhou o ex-companheiro, de 54 anos, na tarde deste domingo (10), no bairro São Sebastião, localizado na região Leste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o casal havia ficado junto por um período de cinco meses, mas estavam separados a cerca de dois meses.

Sem aceitar o fim, a mulher teria seguido o homem até o bairro, para onde ele havia ido apenas para passear e, assim que o encontrou, ela começou a agredi-lo, rasgou as roupas que ele estava usando e ainda jogou as chaves da moto dele em um bueiro.

Testemunhas avisaram para ele onde a ex-namorada teria jogado as chaves e quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, ele estava embriagado, com a moto estacionada e ainda à procura do objeto perdido dentro da boca de lobo.

Aos militares, o homem relatou que essa já é a terceira vez que ela o agride e ele precisa ir até a Polícia Civil para registrar ocorrência.

Um exame de corpo de delito foi solicitado e a vítima foi novamente orientada a prestar queixa policial contra a agressora. Agora, o 3º Distrito Policial (DP) deve investigar a conduta dela.