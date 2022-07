Banca se pronuncia após acusações de fraude no concurso da PM de Goiás

Responsável por aplicar o concurso da Polícia Militar (PM) de Goiás, o Instituto AOCP se pronunciou após as acusações de fraude que surgiram após a realização do certame no domingo (10).

A banca afirmou que as denúncias “não possuem fundamento técnico, jurídico e de nenhuma ordem” e que “o momento do registro é anterior ao início da prova, e os cadernos de provas ainda não haviam sido entregues”.

O instituto esclareceu que as folhas que aparecem nas imagens são de folhas de resposta em branco, definitiva da prova discursiva e de ensalamento.

Segundo a nota, a candidata que fez a postagem será eliminada do concurso por ter violado as regras previstas no edital.

Ao Portal 6, o Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que a apuração acerca do concurso da PM ficará sob a responsabilidade da 57ª Promotoria de Justiça.