Motociclista acelera, desvia de tiros e escapa de assassino

Um jovem motociclista, de 24 anos, escapou por pouco da morte na noite desta segunda-feira (11), em Abadiânia, no Entorno de Distrito Federal. Ele foi alvo de vários disparos de um homem, de 45 anos, mas conseguiu fugir e desviar dos tiros.

O Portal 6 apurou que o rapaz saía de casa com a moto e se deparou com um carro parado na porta. Ele então questionou o motorista, que retrucou e desceu do carro.

A vítima relatou que o suspeito estava desequilibrado e com claros sinais de embriaguez, com a voz alterada e um revólver em mãos.

Quando notou que o homem puxou o gatilho e apontou a arma, o jovem acelerou a moto e saiu em disparada. À Polícia Militar (PM), o rapaz disse que precisou se desvencilhar de, pelo menos, três tiros.

O atirador tentou fugir pelos fundos de uma chácara, mas acabou preso pela PM.

Com ele, os policiais encontraram um revólver com três munições deflagradas e duas ainda intactas. Ele confessou o crime e foi levado à delegacia.