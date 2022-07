Que a Air Fryer é super prática e prepara as maiores delícias para o almoço ou jantar todos já sabem, mas, o que poucas pessoas possuem conhecimento é que também é possível fazer lanches incríveis na panela.

Sem precisar de óleo para a fritura dos alimentos, a fritadeira elétrica é uma das grandes evoluções da tecnologia para a cozinha e permite uma alimentação mais saudável.

Usando a metade do tempo que levaria no forno tradicional, a panela permite lanches saborosos, sequinhos e crocantes.

Além disso, só quem possui uma Air Fryer sabe a praticidade que ela pode oferecer ao preparar os alimentos de forma rápida e sem fazer bagunça.

Por isso, separamos uma lista com alguns lanchinhos deliciosos e práticos que podem salvar a sua tarde.

6 lanches que dá para fazer na Air Fryer e poucas pessoas sabem

1.Bolo de chocolate

Se um bolo de chocolate tradicional preparado no forno já fica uma delícia, imagina ele pronto ainda mais rápido na Air Fryer?

Isso mesmo, é possível preparar até mesmo bolo para o seu lanche da tarde na fritadeira elétrica, e sem fazer bagunça.

Confira:

2. Tortinha de maça

Sabe aquela deliciosa tortinha de maça do Mc Donald’s? Pois saiba que é possível fazer a sua própria usando a fritadeira elétrica!

Normalmente, comemos ela no fast food após o sanduíche, mas para tornar o lanche da tarde ainda mais especial vale testar a tortinha com um saboroso café.

Veja a receita:

3. Kibe de couve flor ou brócolis

Para aqueles que buscam um lanche prático, mas com ingredientes nutritivos, o kibe preparado com massa de couve flor ou brócolis é uma opção diferente para experimentar.

A troca do trigo por um dos vegetais deixará a receita bem mais saudável, leve, saborosa e prática por ser preparada na Air Fryer.

Acompanhe o passo a passo:

4. Pão de milho

O delicioso pão de milho é um outro incrível lanche que pode ser preparado na Air Fryer e pouquíssimas pessoas sabem disso.

O melhor é que de 30 a 40 minutinhos na fritadeira você consegue o acompanhamento perfeito para aquele cafézinho ou chá da tarde.

Assista o preparo:

5. Croissant

É possível levar o melhor da culinária francesa diretinho para a sua Air Fryer com um delicioso croissant.

O melhor é que ele combina com os mais diversos recheios para colocar o que melhor combinar com o desejo do dia para o lanche.

6. Enroladinho de misto quente

Crocante, saboroso e com poucos ingredientes, o enroladinho de misto quente na Air Fryer pode ser uma prática opção para o lanche.

Além disso, o preparo ainda é rápido e a receita promete ser saborosa.

Confira:

