Alguns legumes, quando preparados na Air Fryer conseguem ficar com uma aparência ainda mais apetitosa e um sabor indescritível que dá água na boca.

Prática, rápida e super versátil, a fritadeira elétrica representa uma verdadeira salvação para uma alimentação mais saudável e sem complicações com o preparo.

Sem precisar de óleo para a fritura, ela é considerada uma grande aliada para dietas e ainda garante pratos sequinhos, sem gordura e com uma deliciosa crocância.

A panela permite que até mesmo um cozinheiro inexperiente prepare os mais saborosos pratos na cozinha e o melhor, permite ainda uma ampla diversidade de alimentos nutritivos.

Porém, é importante se atentar ao preparo dos legumes na Air Fryer para garantir um bom resultado. Por isso, separamos algumas dicas.

6 coisas que todo mundo precisa saber antes de colocar legumes na Air Fryer

1. Pré-aquecimento

Antes de colocar os legumes na fritadeira elétrica é importante pré-aquecer ela por um período de ao menos cinco minutos com a temperatura já necessária para a fritura.

Esse ato vai garantir a melhor funcionalidade da panela, assim como vai permitir um preparo ainda mais ágil.

2. Sem descongelar

Não é necessário descongelar o alimento antes de colocá-lo na Air Fryer. De forma prática, ele pode ir diretinho do congelador para a panela.

A única coisa que vai mudar é o tempo na fritadeira, que vai aumentar poucos minutos para que descongele antes de ser preparado.

3. Atenção ao tempo

Por falar no tempo na fritadeira, esse é outro detalhe de extrema importância para o preparo de legumes saborosos.

Isso porque para que possa atingir o ponto perfeito, cada alimento exige um tempo específico que deve ser um ponto de atenção para o cozinheiro da vez.

Afinal, o ideal é o legume bonito, sequinho, crocante e sem queimar!

4. Papel alumínio ou papel manteiga

Se você possui o costume de colocar papel alumínio ou papel manteiga na Air Fryer quando vai fritar os legumes, saiba que está cometendo um erro.

Acontece que cobrir o fundo da cesta acaba impedindo o bom desempenho da fritadeira ao reduzir o fluxo de ar quente que circula dentro da panela.

5. Agite o cesto

Quando chegar na metade do tempo de preparo dos legumes, dê uma agitada no cesto da Air Fryer.

Esse movimento vai permitir que todos os alimentos ali presentes sejam cozidos por completo.

6. Cuidado com os utensílios

Normalmente, os mesmos utensílios utilizados no forno podem ser também usados na fritadeira elétrica.

No entanto, é importante ter um cuidado especial com o tamanho, para que não atrapalhe o fluxo de ar no interior do aparelho.

Além disso, é sempre bom se atentar ao material do utensílio, de forma a garantir que não arranhe ou estrague a Air Fryer.

